La Belgique et la Norvège s'accordent pour coopérer au niveau énergétique

Les gouvernements fédéral et flamand ont signé mardi, à Oslo, des accords énergétiques avec la Norvège, lors de la mission économique menée dans le pays scandinave. Ces accords doivent permettre à l'énergie éolienne norvégienne d'arriver en Belgique et de stocker le CO2 émis par l'industrie belge en Norvège.

La ministre fédérale de l'Énergie Tinne Van der Straeten (Groen) et son homologue norvégien Terje Aasland ont signé une déclaration commune sur la coopération énergétique en mer du Nord. L'objectif est de soutenir politiquement une future connexion entre les réseaux belge et norvégien, dont les parcs éoliens offshore scandinaves. Les gestionnaires de réseaux belge (Elia) et norvégien (Statnett) travaillent déjà sur cette possibilité.

L'interconnexion revêt une importance particulière pour accéder à tout moment à de l'énergie verte, a souligné Mme Van der Straeten. "Si le vent ne souffle pas en Belgique, il est bien souvent présent en Norvège, et vice versa", a-t-elle relevé. L'électricité norvégienne pourra être acheminée en terres belges via l'îlot énergétique princesse Elisabeth, en construction au large des côtes belges.