La Bourse de Paris chute de près de 2%, au plus bas depuis quatre mois

Il explique à l'AFP que "des seuils techniques" ont été atteints et "ont déclenché" de premières opérations de vente, faisant baisser les cours vers de nouveaux seuils, qui déclenchent de nouvelles ventes, etc.

Après une ouverture en légère baisse, la cote parisienne s'est enfoncée un peu plus dans le rouge tout au long de la séance, si bien que le CAC 40 affiche désormais un repli de 3,67% depuis le début de la semaine et l'annonce surprise de la dissolution de l'Assemblée nationale.

Au sein du CAC 40, à l'exception d'Hermès, toutes les sociétés ont vu leurs actions perdre de la valeur jeudi, et plus de deux tiers ont perdu plus de 1,5%. Et au sein du SBF 120, seuls Hermès et Bolloré SE affichent de maigres hausses.

Ce mouvement de "vente massive" arrive dans un contexte politique très incertain, ajoute Yann Azuelos, en référence à l'organisation en France d'élections législatives anticipées qui ébranle la majorité du président Emmanuel Macron et pourrait mener à l'arrivée au gouvernement du parti d'extrême droite Rassemblement national.

Le Premier ministre Gabriel Attal a lancé jeudi la campagne de la majorité présidentielle, tandis que les négociations semblent en passe d'aboutir entre les différentes formations de gauche du nouveau Front populaire. A droite, des divisions éclatent autour des projets d'alliance avec le Rassemblement national.