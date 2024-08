La Bourse de Paris commence prudemment la semaine

La semaine passée, l'indice avait légèrement progressé de 0,25% à l'issue de cinq séances à haute volatilité en raison de craintes de récession aux Etats-Unis et de la liquidation d'opérations spéculatives sur le yen.

Les investisseurs craignent que les mesures de la banque centrale américaine pour ramener l'inflation sous contrôle aient poussé l'économie américaine en récession et s'attendent désormais à trois baisses des taux directeurs d'ici la fin de l'année, dont un premier abaissement dès septembre.

Autre indicateur attendu cette semaine: les ventes au détail de juillet aux Etats-Unis seront divulguées jeudi et donneront une indication sur la santé du consommateur américain.

Un chiffre très bas pourrait replonger les marchés dans leurs inquiétudes de voir l'économie américaine tomber en récession.

En définitive, Stephen Innes, associé de SPI Asset Management, s'attend à de la prudence de la part des investisseurs cette semaine, car de nouvelles phases d'instabilité et de volatilité ne sont pas exclues, "en particulier à l'approche des données clés sur l'inflation américaine et du fait que la mi-août est généralement caractérisée par une liquidité beaucoup plus faible qu'à l'accoutumée".