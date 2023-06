La Bourse de Paris débute timidement, pas satisfaite sur la Chine

La Bourse de Paris évolue en baisse de 0,11% dans les premiers échanges mardi, les investisseurs se montrant déçus des mesures de relance en Chine, et précautionneux après les réunions des banques centrales européenne et américaine la semaine passée.

Très suivis par les marchés, ces deux taux sont désormais à leur plus bas historique. Ils avaient été réduits la dernière fois en août 2022 mais une baisse plus forte encore était attendue par les investisseurs.

Le laboratoire pharmaceutique Sanofi gagnait 2,28% à 96,64 euros à Paris après un arbitrage définitif rendu indiquant qu'il ne serait pas contraint d'indemniser un autre laboratoire, Boehringer Ingelheim, pour des dommages qui seraient causés par les procédures judiciaires au long cours lancées concernant le médicament contre les brûlures d'estomac Zantac aux Etats-Unis.

Des patients accusaient plusieurs laboratoires dont GSK, Sanofi et l'américain Pfizer d'avoir contribué à leur cancer en vendant du Zantac.

Le producteur d'énergie renouvelable Neoen a annoncé revoir à la hausse son objectif de rentabilité pour l'exercice 2025, avec un Ebitda ajusté qui dépasse 700 millions d'euros et non plus "supérieur à 600 millions d'euros" après un contrat remporté en Australie. L'action grimpait de 5,01% à 30,58 euros, même si elle perd encore plus de 10% depuis le début de l'année.