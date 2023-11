La Bourse de Paris décolle après les déclarations du patron de la Fed

L'intervention du président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, a été perçue comme accommodante par les marchés, qui tentent de savoir si les taux vont encore augmenter et jusqu'à quand ils vont rester élevés.

Mercredi, la Réserve fédérale a de nouveau maintenu ses taux d'intérêt stables entre 5,25% et 5,50%, à l'unanimité.

Sasha Hedelin, gérante de portefeuille d'Amplegest, reste "prudente" face aux déclarations de Jerome Powell car "l'économie américaine résiste". "C'est une bonne nouvelle qui est à prendre avec des pincettes car la dynamique économique aux Etats-Unis reste forte", explique-t-elle à l'AFP.

Bouffée d'oxygène pour l'immobilier

Le secteur de l'immobilier, très affaibli par la remontée des taux depuis plus d'un an et demi, prenait une bouffée d'oxygène en Bourse avec la nette baisse des taux cette semaine. Unibail-Rodamco-Westfield a grimpé de 8,26% à 51 euros, meilleure performance au sein du CAC 40. Covivio a pris 4,94% à 42,94 euros, Gecina 3,94% à 97,70 euros, Icade 5,23% à 32,60 euros, Klepierre 4,22% à 24,22 euros.