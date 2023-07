La Bourse de Paris en légère baisse pour son entrée dans le vif des résultats

La confiance des consommateurs aux Etats-Unis a progressé plus qu'attendu en juillet, grimpant au plus haut niveau depuis juillet 2021, stimulée par le ralentissement de l'inflation et un marché du travail qui reste solide.

Les investisseurs regardent désormais les réunions des banques centrales. La Banque centrale américaine a entamé mardi sa réunion, lors de laquelle elle devrait reprendre les hausses de taux, d'un quart de point de pourcentage, après une pause en juin mais aussi se montrer prudente quant à des relèvements supplémentaires.

Dassault Systèmes ne convainc pas