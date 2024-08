La Bourse de Paris en repli avant l'emploi américain

L'indice vedette CAC 40 reculait de 0,48%, soit de 35,66 points à 7.336,74 points vers 10H00. Jeudi, le CAC 40 a chuté de 2,14%, sa pire séance depuis la semaine de l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, clôturant à 7.370,45 points, au plus bas depuis janvier.

La Bourse de Paris évolue en terrain négatif vendredi, les investisseurs s'inquiétant de la santé de l'économie américaine, et attendent les chiffres de l'emploi américain, importants pour la trajectoire de la politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed).

"Ces dernières 24 heures ont été marquées par un contexte de plus en plus difficile, les investisseurs évitant les prises de risque après la publication de plusieurs indicateurs décevants et des résultats d'entreprises du secteur technologique qui ont déçus aussi", expliquent les analystes de Deutsche Bank.

La veille, les indices boursiers en Europe et aux Etats-Unis ont creusé leurs pertes après la publication d'une forte dégradation de l'activité manufacturière aux Etats-Unis en juillet.

A l'instar des Etats-Unis, l'activité manufacturière en Chine a aussi enregistré une baisse en juillet, chutant à 49,8 points, contre 51,8 en juin. C'est la première fois depuis octobre 2023 que le PMI Caixin tombe en territoire négatif.