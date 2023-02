La Bourse de Paris poursuit sa phase de repli et passe sous les 7.300 points

La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,13% mercredi, passant sous les 7.300 points, alors que les investisseurs ont continué de prendre des bénéfices après le record atteint la semaine dernière et face à la hausse des taux d'intérêt.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 a reculé de 9,39 points pour finir à 7.299,26 points. C'est sa quatrième séance de repli consécutive. Mardi, il avait reculé de 0,37%.

La cote parisienne a perdu jusqu'à 1% dans la matinée mercredi, avant de remonter au fil de la séance.

Sur le marché obligataire, le taux français pour l'emprunt 10 ans, l'échéance qui fait référence, s'est élevé jusqu'à 3,05% avant de redescendre et de finir en légère baisse, à 2,99%. Début février, il n'était que de 2,50%.

"On voit les prises de profits et la nervosité dans les marchés", note M. Salleron, notamment sur "les valeurs cycliques et financières", très dépendantes du niveau de l'activité économique, qui pourrait pâtir d'un nouveau durcissement des politiques monétaires.

A l'inverse, les entreprises dans des secteurs moins soumis aux aléas conjoncturels, comme la santé et les télécommunications, ont été favorisées dans ce contexte.

Stellantis à pleine vitesse

Le groupe automobile né de la fusion de PSA et Fiat-Chrysler a publié un nouveau bénéfice net record de 16,8 milliards d'euros pour 2022, soit une hausse de 26% pour sa deuxième année d'existence. L'action Stellantis a pris 2,22% à 16,22 euros.

Danone tout en vert

Le géant agroalimentaire Danone a publié un bénéfice net divisé par deux en 2022, passant sous la barre du milliard d'euros, plombé par la hausse du coût des matières premières, le retrait d'une partie de ses activités de Russie et le déploiement de son plan de réorganisation.