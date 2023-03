La Bourse de Paris poursuit son rebond (+1,20%), proche des 7.100 points

Les autorités financières d'Europe, du Royaume-Uni et des Etats-Unis ont continué de marteler aux marchés que le système bancaire est solide et ont multiplié les garanties pour ramener le calme sur les marchés.

Les investisseurs vont attendre la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine mercredi, à l'issue d'une réunion de deux jours.

Engagée dans un vigoureux combat contre l'inflation, la Fed pourrait, selon les observateurs, ne relever ses taux directeurs que de 0,25 point de pourcentage, et non de 0,5 point de pourcentage comme attendu au début du mois, au nom de la stabilité du système financier.

Une décision encore plus souple "enverrait un message plus grave, à savoir que la Fed voit quelque chose que le marché ne voit pas, ce qui risquerait de les ébranler encore plus", estime Michael Hewson, analyste de CMC Markets.