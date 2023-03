La Bourse de Paris prolonge sa baisse à l'approche du rapport sur l'emploi américain

Mardi, M. Powell avait affirmé devant le Sénat américain que les données économiques au-dessus des attentes du marché aux Etats-Unis suggéraient que "le niveau final des taux d'intérêt" de la Fed serait "susceptible d'être plus élevé que prévu".

Mercredi, il a précisé devant le Congrès américain qu'"aucune décision (n'avait) été prise" et notamment que l'amplitude de la prochaine hausse des taux dépendrait des indicateurs.

Ces déclarations et les données plus fortes qu'attendu sur les créations d'emplois dans le secteur privé publiées mercredi "ont déjà nettement modifié les anticipations des marchés" qui envisagent maintenant une nouvelle série de hausses des taux directeurs de la Fed et "entrevoient la possibilité d’une remontée des taux au-delà de 6% d’ici la fin de l’année", poursuit Mme Riches-Flores.