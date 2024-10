La Bourse de Paris prudente face à la relance chinoise

Autre focus de la journée: la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) à 18H00 GMT, qui donnera des indications sur l'ampleur et la rapidité future de la politique d'assouplissement monétaire de l'institution.

L'efficacité de la relance de l'économie en Chine, présentée début octobre par Pékin, est de plus en plus remise en question, après que la puissante agence de planification n'a pas annoncé de nouvelles mesures mardi lors d'une conférence de presse pourtant très attendue.

Après un rapport sur l'emploi meilleur qu'attendu la semaine dernière, illustrant la résilience de la première économie mondiale, les marchés s'attendent en majorité à ce que la Fed n'abaisse finalement ses taux que de 0,25 point lors de sa prochaine réunion.

En Europe, le gouverneur de la banque de France Villeroy de Galhau a de son côté estimé "très probable" une baisse de taux de la BCE la semaine prochaine.

Les tensions au Moyen-Orient restent aussi dans la ligne d'horizon des marchés, qui craignent les effets d'une escalade militaire entre l'Iran et Israël sur les prix du pétrole, et les potentielles conséquences inflationnistes et récessionnistes.