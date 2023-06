La Bourse de Paris retrouve les 7.200 points

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,43% mardi, retrouvant les 7.200 points abandonnés la semaine passée, après avoir été rassurée par les bons indicateurs économiques américains et la confiance affichée concernant la croissance chinoise.

La confiance des consommateurs est repartie à la hausse en juin, nettement plus qu'attendu, après être tombée le mois précédent à son plus bas niveau depuis novembre, les conditions actuelles paraissant meilleures qu'auparavant, selon l'indice publié par le Conference Board.

Après un début d'année solide, la Bourse de Paris a marqué le pas en mai et juin. "On n'a plus beaucoup de catalyseurs à la hausse (...) mais pas encore d'éléments qui appellent à des prises de profits massives" commente Charles de Riedmatten, gérant actions de Myria.

Le groupe de luxe Kering (+0,66% à 505,70 euros) a jeté son dévolu sur la "maison de haute parfumerie" Creed, une acquisition sur laquelle il mise pour permettre à sa nouvelle division Beauté d'atteindre une taille critique sur un marché très lucratif et en forte croissance.

TechnipFMC (+2,52% à Wall Street) et Technip Energies (-0,39% à 19,09 euros) ont annoncé avoir accepté de payer 209 millions d'euros à la justice française pour éviter des poursuites dans un dossier de corruption à l'étranger concernant leurs activités sous-marines dans le pétrole.

L'action du fabricant de camping cars et de caravanes Trigano a chuté de 5,22% à 127 euros au lendemain des résultats du troisième trimestre décalé du groupe, qui a réalisé plus d'un milliard d'euros (+12,3%) de chiffre d'affaires.

Le spécialiste des étiquettes électroniques SES-Imagotag a gagné 19,48% à 96,30 euros, portant son rebond sur la semaine à 38,36%.

Le cours de son action reste loin des 166 euros qu'elle valait mercredi, avant des accusations de fraude du fonds Gotham City Research, que le groupe a fermement réfuté.