La Bourse de Paris termine dans le rouge après les résultats de LVMH sanctionnés par le marché

Le moteur principal de la séance a été la publication de nombreux résultats d'entreprises "et c'est un peu la douche froide: alors que le luxe est traditionnellement bon élève, en dehors de Kering, les résultats sont loin des attentes", commente Christopher Dembik, conseiller en investissement pour Pictet AM.

LVMH est la plus grosse capitalisation boursière de la place de Paris et son action représente plus de 10% du calcul de l'indice CAC 40, la pondération la plus importante de l'indice.

Parmi les autres valeurs du luxe, Kering, qui a publié ses résultats semestriels après la clôture du marché, a lâché 4,54% à 300,60 euros sur la séance, enregistrant la deuxième pire performance de la séance sur le CAC 40. Hermès a reculé de 2,07% à 2.039,00 euros et L'Oréal de 1,59% à 398,25 euros.

Au-delà des seuls résultats, "ce qui a joué c'est aussi la présentation des anticipations et le message est assez clair: on va vers un ralentissement de l'activité et il y a assez peu de secteurs où l'on pense que cela va continuer de croître significativement", a souligné Christopher Dembik.