La Bourse de Paris termine dans le vert, le stress politique diminue un peu

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,83% jeudi, rassurée par la réduction de l'écart entre les taux d'intérêt des emprunts français et allemand à dix ans, le "spread", l'inquiétude s'estompant quelque peu avant les législatives de dimanche.

Les investisseurs sont un peu moins stressés par le second tour des élections législatives, où les nombreux désistements de candidats contre l'extrême droite rendent moins probable la majorité absolue du Rassemblement national.

"C'est une respiration qui fait suite à la pression liée à la situation électorale française" et qui est permise grâce à "la détente du spread entre la France et l'Allemagne", qui est un indicateur qui mesure la confiance des investisseurs dans un pays, en l'occurrence la France, explique Frédéric Ruf, expert en investissements financiers chez Milleis.

L'écart entre les taux allemand et français s'est nettement réduit et retrouve ses niveaux de la semaine qui ont suivi l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale.

Alors qu'il avait atteint 0,84 point de pourcentage vendredi, le plus haut niveau depuis 2012 et la crise de l'euro, il est tombé jeudi à 0,67 point, "au plus bas depuis trois semaines, ce qui nous ramène juste après l'annonce de la dissolution", souligne Frédéric Ruf.

Il demeure toutefois largement au-dessus de ses niveaux avant la dissolution, inférieurs à 0,50 point, précise l'expert.