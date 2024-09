La Bourse de Paris termine en baisse après l'inflation américaine

Il s'agissait des dernières données avant la réunion la semaine prochaine de la Réserve fédérale (Fed), qui devrait annoncer une baisse de ses taux directeurs, dont l'ampleur est débattue par les investisseurs.

Selon l'indicateur publié, l'inflation a atteint 2,5% en août sur un an, un niveau globalement conforme aux attentes des analystes, au plus bas depuis février 2021. Toutefois, l'inflation sous-jacente, qui exclut les prix de l'alimentation et de l'énergie, a rebondi sur un mois, à 0,3% contre 0,2% en juillet.

Avec ces chiffres, "le marché ne devrait pas obtenir la baisse de 0,50 point de pourcentage qu'espéraient de nombreux investisseurs", a résumé Konstantin Oldenburger, analyste pour CMC Markets.