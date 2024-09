La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,50%

Les valeurs les plus sensibles à la Chine, comme le luxe, ont continué de bénéficier des annonces du plan de relance économique de la deuxième puissance mondiale. Le géant du luxe LVMH, plus grosse valorisation du CAC 40 a pris 0,55% à 617,50 euros et Hermès a gagné 1,14% à 2.032 euros.

Ce plan inédit a "permis de faire du rachat à bon compte sur des titres qui ont (...) souffert", affirme à l'AFP Frédéric Rozier, gérant de portefeuilles chez Mirabaud. Par exemple, depuis le 1er janvier, l'action de LVMH a perdu plus de 15% de sa valeur.

Par ailleurs, le CAC 40 a été entrainé vers le bas par le niveau des taux d'emprunts de la France, "à bout touchant avec l'Espagne", un pays du Sud de l'Europe, ce qui est un "marqueur très fort", poursuit l'analyste.