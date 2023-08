La commission Économie du parlement flamand se penche le 24 août sur le dossier Ineos

Selon cet organe, le gouvernement flamand n'a pas suffisamment pris en compte l'impact des rejets d'azote pour le Brabantse Wal, un site naturel situé non loin, à cheval sur la frontière avec les Pays-Bas.

Le conseil estimait également que l'étude des impacts potentiels du projet industriel sur la nature a été menée de manière inadéquate.

L'entreprise chimique Ineos avait reçu en juin 2022 du gouvernement flamand l'autorisation de construire un nouveau craqueur d'éthane. Baptisé "Project One", ce chantier de plusieurs milliards d'euros doit permettre de transformer l'éthane en éthylène, l'une des matières premières entrant dans la production de plastique.

À la suite de la décision du conseil flamand de contestation des permis, deux des trois partenaires de la majorité flamande, la N-VA et l'Open Vld, ont déposé au parlement régional une proposition de décret relative aux normes d'émission d'azote, avec la volonté de créer une "base juridique plus robuste" et "débloquer le dossier de l'azote de cette manière".