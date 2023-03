La droite refuse d'entendre les syndicats et la direction de Delhaize au parlement

La commission de l'Economie de la Chambre a refusé mercredi l'audition des syndicats et de la direction de Delhaize. La demande formulée par le groupe PS a été rejetée par 9 voix contre 8. Les socialistes ont dénoncé une alliance des partis de droite et d'extrême-droite.

"Nous sommes indignés par l'attitude des partis de droite qui sont dans le déni du drame social qui se produit actuellement. Nous faisons face à une multinationale qui utilise la franchise pour contourner la loi et les droits des travailleurs, et le parlement n'a même pas la possibilité d'entendre la direction pour qu'elle nous explique son projet et les représentants des travailleurs qui vivent aujourd'hui dans l'angoisse. Les partis de droite se font aujourd'hui le relais du cynisme de Delhaize. Aujourd'hui, 9000 familles sont concernées par ce plan dans un secteur qui représente 100.000 personnes, et le parlement n'a pas le droit de s'informer", a fustigé le chef de groupe PS, Ahmed Laaouej.