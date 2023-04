La famille Saverys devancée par John Frederiksen comme premier actionnaire d'Euronav

Actuellement, John Frederiksen et Marc Saverys siègent tous deux au sein du conseil d'administration d'Euronav. La famille Saverys souhaite passer plus rapidement que Frederiksen à des carburants alternatifs pour les pétroliers, tels que l'hydrogène et l'ammoniac. Les Norvégiens ont essayé pendant des mois d'obtenir une fusion entre Norwegian Frontline et Euronav, en vain.

Euronav surfe actuellement sur la reprise du marché des pétroliers : augmentation de la demande en pétrole, exportations record de pétrole américain, remplacement de l'or noir russe par des approvisionnements en provenance du Moyen-Orient et de l'Atlantique, faible nombre de nouvelles commandes de pétroliers sur le marché…