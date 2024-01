La liaison ferroviaire entre les ports de Genk et Zeebrugge remplacera 12.000 camions

Les ports de Genk et de Zeebrugge sont reliés depuis ce jeudi par une nouvelle ligne ferroviaire directe, qui permettra d'alléger le trafic routier de quelque 12.000 camions avec conteneurs chaque année. "La connexion ferroviaire promet des avantages significatifs en termes de mobilité et de durabilité", se réjouit Heike Ulburghs, directrice générale du port de Genk.

Le port de Genk est relié à ceux d'Anvers et de Rotterdam par voie fluviale depuis plusieurs années. Jusqu'à présent, les transports vers et depuis Zeebrugge ne s'effectuaient par contre que par la route. En raison des embouteillages et des travaux sur les rings de Bruxelles, Anvers et Gand, la direction a développé une alternative ferroviaire.

"Concrètement, ce corridor avec un taux de chargement de 100% permet de remplacer quarante camions par un seul trajet en train", illustre Heike Ulburghs. "Avec trois allers-retours par semaine, nous pouvons atteindre l'équivalent d'environ 12.000 camions par an, soit 2,4 millions de kilomètres économisés sur la route. Ce sont des chiffres significatifs."