La police va mener des actions de sécurisation dans les gares du Hainaut

Des opérations de sécurisation seront menées dans plusieurs gares du Hainaut et leurs environs immédiats, a communiqué la police fédérale qui collaborera pour l'occasion avec dix zones de Police Locale du Hainaut. Elles porteront sur plusieurs jours jusqu'au 21 juin à minuit.

Les forces de l'ordre entendent assurer une présence visible et préventive. L'objectif est de prévenir les incivilités ou agressions et de lutter contre le sentiment d'insécurité "grandissant" ressenti par les voyageurs et le personnel de la SNCB. "La tolérance 0 sera de mise pour chaque infraction constatée", prévient la police fédérale.

Cette dernière annonce qu'elle mobilisera quatre de ses unités pour cette action: la Police Fédérale des Chemins de fer, le Corps d'Intervention du Hainaut, l'Appui Canin et la Direction de la Sécurité Publique.