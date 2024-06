La Pologne décide de poursuivre son projet d'aéroport géant

Le gouvernement polonais a décidé de poursuivre la construction d'un nouveau grand aéroport dans le centre du pays, qui serait prêt en 2032 et capable à terme d'accueillir 34 millions de voyageurs par an, a annoncé mercredi le Premier ministre Donald Tusk.

Cet aéroport, qui sera construit entre Varsovie et Lodz, "sera le plus moderne en Europe" et sera accompagné de projets de modernisation des aéroports régionaux polonais, notamment à Varsovie et Modlin, ainsi que de la création d'un réseau de chemins de fer pour trains à grande vitesse, reliant les grandes villes du pays, et d'un renforcement de la compagnie aérienne nationale LOT.