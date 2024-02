La remise en service du canal Condé-Pommeroeul reportée à une date inconnue

La réouverture du canal Condé-Pommeroeul, qui relie la Belgique à la France, est reportée à une date encore indéterminée en raison d'une accumulation de sédiments, annonce vendredi le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures. Un dragage doit être programmé dès la mi-mars.

Un test de navigabilité et des sondages effectués sur le canal fin janvier ont permis de localiser une poche de sédiment entre l'écluse d'Hensies, dans le Hainaut, et le pont de Saint-Aybert en France. Cette accumulation de sédiment limite le tirant d'eau, soit la hauteur de la partie immergée d'un bateau, dans la zone concernée et complique de facto la navigation.

Selon le SPW Mobilité, les abondantes pluies qu'a connu la région entre fin 2023 et début 2024 "ont sans doute contribué au renforcement de ce phénomène, sans que d'autres hypothèses ne puissent à ce stade être écartées". L'absence de navigation n'a pas non plus permis la dispersion des sédiments consécutive au passage des bateaux.