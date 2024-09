La résiliation des contrats d'assurance simplifiée

Le délai de préavis des contrats d'assurance sera désormais de deux mois, au lieu de trois actuellement, prévoit la nouvelle loi. Il sera ainsi possible pour les particuliers de résilier immédiatement toute police pour autant qu'elle soit active depuis un an minimum, et en respectant le délai de préavis de deux mois.

L'envoi d'une lettre recommandée pour la résiliation d'un contrat ne sera plus nécessaire: il sera aussi possible de réaliser cette démarche par voie numérique, au moyen d'une signature électronique (via Itsme par exemple). En cas de résiliation anticipée, le preneur d'assurance bénéficiera en outre d'un crédit de prime.