La Ville de Namur consacre 10 hectares de terres à un projet d'agriculture de proximité

Les terres ont été acquises par la commune fin 2022 dans le contexte de la guerre en Ukraine, avec comme ambition d'accroître la résilience alimentaire du territoire. Un appel à projets a ensuite été lancé en décembre 2023 sur base d'un droit de superficie de 27 ans.

Le projet sélectionné est donc celui de la "Ferme du Grand Feu", une coopérative portée par quatre agriculteurs expérimentés. Ensemble, ils vont développer à Bouge une ferme collective se consacrant principalement à quatre activités : le maraîchage, l'élevage de chèvres en vue de la production de fromage, la création d'un poulailler mobile pour la production d'œufs, et enfin la culture de plantes destinées à la production de tisanes. S'ajouteront la production de petits fruits, le développement d'un verger pâturé, la vente de plants de légumes, de fleurs et d'aromates et l'élevage de cochons. Parallèlement, le collectif souhaite également proposer des activités pédagogiques et de sensibilisation.