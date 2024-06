L'ambassadeur US à Coxyde dans le cadre d'une grande rotation militaire américaine

Outre Coxyde, l'aéroport d'Ostende et le port de Zeebrugge servent de zones de transit pour le personnel et le matériel (hélicoptères, navires, containers, etc.) américains. Ils accueillent la "1st Cavalry Division Combat Aviation Brigade" et la "1st Infantry Division Combat Aviation Brigade" de l'armée américaine.

"Il est d'usage que les pays partenaires de l'OTAN utilisent plusieurs ports maritimes ainsi que d'autres infrastructures européennes afin d'effectuer leurs rotations de personnel et d'acheminer leur matériel", a expliqué le colonel Reza Vandenbroucke commandant la base de Coxyde.