Le BEL 20 efface presque ses pertes des trois dernières séances

AB InBev (51,55) était positive de 0,7%, Ageas (37,71) et KBC (62,72) gagnant 0,2 et 0,4%.

D'Ieteren (174,30) et Melexis (89,60) se distinguaient en tête avec des hausses de 2,4 et 1,7% devant Ackermans (155,90) qui gagnait 1,1%, GBL (73,04) et Sofina (205,60) s'appréciant de 0,8%.

Proximus (7,25) et Galapagos (39,45) se démarquaient par des reculs de 1,2%, arGEN-X (364,20) concédant 0,1% alors que Solvay (105,10) était en hausse de 0,4%.

Bpost (4,148) et Unifiedpost (3,88) étaient par ailleurs positives de 2,2 et 2,1%, Orange Belgium (14,46) et DEME (121,00) progressant de 1,1 et 1,5% tandis que Belysse (1,185) rebondissait de 4,9%.

Oxurion (0,0029) rebondissait enfin de 7,4% tandis que Hyloris (11,60) et Mithra (2,33) valaient 3,1 et 1,7% de plus que vendredi, IBA (16,56) et MDxHealth (0,37) remontant de 1,6 et 1,1% contrairement à Biosenic (0,11) et Biocartis (0,545), négatives de 1,8 et 1,1%.