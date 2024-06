Le BEL 20 et ses voisins européens misent sur la baisse des taux de la BCE

Umicore (17,75) et Lotus Bakeries (9.580) affichaient également des baisses de 2,10 et 2,04% alors que D'Ieteren (204,00) et Ageas (46,38) se distinguaient par des gains de 2,20 et 1,49% en compagnie de KBC (67,86) et arGEN-X (347,40) qui s'appréciaient de 1,50 et 1,97%.

Galapagos (25,58) et UCB (127,70) étaient négatives de 0,62 et 0,74%, Syensqo (91,93) gagnant par contre 0,56%. Melexis (82,05) et Sofina (220,80) reculaient de 0,73 et 0,63%, Ackermans (164,10) et Cofinimmo (61,55) s'appréciant par contre de 0,86 et 1,07%, Aedifica (60,40) et Elia (94,85) de 1,09 et 1,55%.