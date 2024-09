Le Bel 20 et ses voisins restent bien orientés après la baisse des taux de la BCE

A l'annonce de la baisse de taux de la BCE, largement anticipée par les marchés, l'indice Bel 20 et ses voisins européens devaient réduire partiellement leurs gains avant de se reprendre et terminer dans le vert. L'indice bruxellois se maintenait ainsi au-dessus des 4.200 points en gagnant 0,50%, à 4.216,75 points

arGEN-X (486,00) et Galapagos (26,06) reculaient par contre de 1,18 et 0,91%, Solvay (30,81) cédant 0,77% alors qu'UCB (163,15) s'appréciait de 1,24%.

Douze éléments du Bel 20 étaient en hausse, emmenés par Azelis (19,40) et Syensqo (70,66) qui bondissaient de 4,25 et 2,51% en compagnie de Sofina (248,60) et Umicore (9,975), positives de 2,05 et 2,15%.

KBC (67,62) et Ageas (46,22) valaient 0,81 et 0,61% de plus que la veille, AB InBev (58,54) et Lotus Bakeries (12.020) progressant de 0,48 et 1,01%.

D'Ieteren (197,20) perdait 1,40% supplémentaire tandis qu'Aedifica (64,90) et Cofinimmo (66,55) reculaient de 0,15 et 0,22%, Melexis (78,15) et Elia (104,70) de 0,06 et 0,29%.

Hors Bel 20, IBA (12,40) poursuivait sa progression avec un bond de 5,1% à l'inverse d'Ekopak (13,35) qui chutait de 6% supplémentaires.