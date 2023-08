Le BEL 20 a rejoint ses voisins européens dans le rouge

AB InBev (51,52) abandonnait finalement 1,02%, KBC (67,64) et Ageas (38,32) reculant de 1,11 et 0,55%, D'Ieteren (156,90) et Proximus (6,78) de 1,13 et 2,67%.

UCB (81,82) et GBL (74,36) avaient de même ramené leurs gains à 1,61 et 1,12% tandis que WDP (26,28) et Aedifica (61,40) portaient leurs pertes à 2,23 et 1,76%.

Melexis (96,70) et Aperam (28,38) valaient 1,23 et 1,18% de moins que lundi, Sofina (210,20) et Elia (108,80) chutant de 2,78 et 2,77% tandis que arGEN-X (462,30) et UCB (81,82) confirmaient des hausses de 1,16 et 1,61%.

Econocom (2,665) et Unifiedpost (4,05) remontaient de 1,5 et 3,6% en compagnie de Deceuninck (2,365) et Agfa-Gevaert (2,38) qui gagnaient 2,6 et 1,7%, Ascensio (45,05) et Ekopak (19,00) reculant par contre de 3,4 et 2%, Shurgard (40,35) et Ontex (7,55) de 3 et 3,2%.

Mithra (1,812) n'ajoutait enfin plus que 5,2% aux 26,4% récupérés la veille, DMS Imaging (0,0175) et Oxurion (0,0019) bondissant de 16,7 et 5,5% tandis que Nyxoah (7,26) et Sequana Medical (3,39) étaient en hausse de 2 et 4%.