Le BEL 20 se démarque en reculant, Umicore et arGEN-X en tête

Lotus Bakeries (10.900) reperdait également 0,37% alors que AB InBev (54,92) s'appréciait de 0,11%, KBC (67,66) et Ageas (42,84) de 1,05 et 0,85%.

Equitablement partagé, l'indice bruxellois subissait la pression du poids-lourd arGEN-X (477,90) qui reperdait 1,65% en compagnie de Umicore (11,04), en baisse de 2,82%. UCB (150,45) et Galapagos (22,12) reculaient de même de 2,08 et 0,98% en compagnie de Solvay (30,48) et Syensqo (68,80), négatives de 0,39 et 0,91%.

Sofina (213,00) et Ackermans (172,10) valaient 1,33 et 0,58% de plus que la veille tandis que D'Ieteren (209,80) gagnait 0,67% à l'inverse de Melexis (78,30) et Elia (97,05), en baisse de 0,45 et 0,05%.

Hyloris (6,62) reperdait par ailleurs 12% en compagnie d'IBA (11,02) qui chutait de 3,3%, Nyxoah (7,38) et Onward Medical (4,81) cédant 1,8 et 1,6%.

Titan Cement (31,90) repartait enfin de 5,1% à la hausse tandis que les résultats de Sipef (54,00) étaient salués par un bond de 4,6% ; Kinepolis (39,05) et Econocom (1,98) reculant par contre de 2,7 et 3,9%.