Le Bel 20 termine d'une fraction dans le rouge

Umicore (13,47) et Elia (89,05) valaient 1,17 et 1,38% de moins que vendredi, Sofina (213,00) abandonnant 1,11% alors que Melexis (83,15) s'appréciait de 1,03% et Aedifica (56,85) de 0,98%.

KBC (65,60) se distinguait en emmenant les hausses avec un gain de 2,24% devant Solvay (31,34), positive de 1,79%. Galapagos (23,88) restait positive de 0,34% après un bond de 8,65% en début de journée; Syensqo (87,33) et UCB (137,20) étant négatives de 1,13 et 0,47% tandis qu'arGEN-X (355,60) abandonnait 1,47%.

AB InBev (55,62) et Ageas (42,28) étaient positives de 0,29 et 0,19%, Lotus Bakeries (10.040) gagnant 0,50%.

Hors Bel 20, Unifiedpost (2,65) devait plonger de plus de 11% avant de ramener cet écart à 5,3% à la clôture. Roularta (10,55) et Barco (10,97) chutaient de 3,2 et 3,1%, Colruyt (43,24) reculant de 2,4% alors que Home Invest (18,32) et Retail Estates (65,00) progressaient de 2,8 et 3,8%.

EVS (30,75) et Kinepolis (36,05) étaient positives de 1,8 et 1,7%, Deme (160,20) s'appréciant de 2,2% et KBC Ancora (43,25) de 2%.