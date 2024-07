Le constructeur automobile BYD s'associe avec la société de leasing française Ayvens

Ayvens proposera une gamme de véhicules de tourisme et utilitaires légers de BYD, principalement en Belgique, en France, aux Pays-Bas et au Luxembourg, ont annoncé les deux entreprises. Ces dernières envisagent également "d'étendre leur collaboration à d'autres marchés européens". Les offres de leasing d'Ayvens seront également disponibles pour les particuliers et les PME via les points de vente de BYD.

L'entreprise basée à Shenzhen cherche à s'implanter en Europe par le biais du marché du leasing, un segment au sein duquel le géant chinois peine encore à s'imposer. Parallèlement à la construction de sa première unité de production européenne en Hongrie, le groupe est par ailleurs devenu partenaire officiel de l'Euro 2024.