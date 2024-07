Le fabricant de chariots de supermarché Caddie va être liquidé (avocat du CSE)

FREDERICK FLORIN

Le fabricant de chariots de supermarché Caddie va être mis en liquidation par le tribunal de Saverne (Bas-Rhin) faute de solution de reprise viable, a annoncé mardi l'avocat du Comité social et économique de l'entreprise, Pierre Dulmet.

"On a un délibéré cet après-midi et il n'y aura pas de repreneur. On se dirige vers une liquidation dure", a déclaré Me Dulmet à la sortie de l'audience devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne, qui doit rendre sa décision formelle à 14H00.