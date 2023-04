Le géant pétrolier ExxonMobil double ses bénéfices au 1er trimestre

Le géant américain du pétrole et du gaz ExxonMobil a annoncé vendredi avoir pompé plus au premier trimestre et doublé ses profits malgré le repli des prix des hydrocarbures par rapport à la même période en 2022.

Avec la baisse des cours de l'énergie sur un an, son chiffre d'affaires total a pourtant reculé de 4%, à 86,6 milliards de dollars.

Mais ExxonMobil a produit plus: 3,8 millions de barils par jour d'équivalent pétrole, soit 160.000 barils de plus qu'en 2022, avec de nouveaux projets en Guyana et dans le bassin permien aux Etats-Unis.

L'entreprise a écoulé dans le même temps plus d'hydrocarbures transformés, avec des marges de raffinage plus élevées. Elle a notamment profité de la mise en route de l'extension de sa raffinerie Beaumont sur la côte du Golfe du Mexique, qui lui permet de traiter 250.000 barils de plus chaque jour.

Elle a, en revanche, vendu moins de produits chimiques et à des marges moins élevées.