Le général en retraite Marc Thys, "conseiller géopolitique" d'une agence de communication

"Avec son expertise en leadership, en gestion de crise et en complexité géopolitique, il contribuera à répondre aux défis auxquels sont confrontées les entreprises et les organisations", ajoute le texte.

Selon Growth Inc. une nouvelle ère a commencé après des décennies de mondialisation et de paix géopolitique relative. "Les tensions entre l'Occident et la Chine, les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, la démondialisation et les effets du changement climatique se font de plus en plus sentir", souligne l'entreprise, basée à Anvers.

Comme beaucoup d'autres (anciens) chefs militaires européens, Marc Thys se dit préoccupé par les capacités de défense européennes - il a voici quelques mois plaidé pour un accroissement des effectifs de la Défense à 40.000 personnes, alors que l'objectif fixé par l'actuel gouvernement est de 29.000 au 1er janvier 2030.