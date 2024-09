Le gouvernement américain poursuit Visa pour infraction à la concurrence

Dans cette plainte déposée devant un tribunal de New York, les autorités américaines accusent Visa d'abuser de sa position dominante pour imposer des accords d'exclusivité aux banques et aux commerçants et de "maintenir son monopole" en concluant des accords de non-concurrence avec des rivaux potentiels.

Ces pratiques ont créé "un marché dans lequel Visa a illégalement acquis le pouvoir d'exiger des frais qui dépassent de loin ce qu'elle pourrait obtenir dans un marché compétitif", a déclaré le ministre de la Justice, Merrick Garland, lors d'une conférence de presse.