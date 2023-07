Le gouvernement valide le plan de transport 2023-2026 de la SNCB

Il sera déployé en quatre phases successives (décembre 2023, décembre 2024, juin 2025 et décembre 2025). À terme, 205 gares bénéficieront d'une augmentation de fréquences : 24 la semaine, 109 le week-end et 72 la semaine et le weekend. En outre, 105 gares bénéficieront d'une amplitude élargie le vendredi et le samedi.

À partir de décembre, l'offre transfrontalière sera notamment améliorée au départ de Liège avec la création d'une nouvelle liaison directe entre la cité ardente et Aix-la-Chapelle via Maastricht.

Le plan prévoit aussi à terme le développement de l'offre suburbaine autour de Bruxelles, Anvers, Gand, Liège et Charleroi ou encore une meilleure desserte de l'aéroport de Charleroi avec une nouvelle liaison IC entre Louvain et Charleroi via Ottignies et Fleurus.

"Qui dit davantage de trains, dit davantage de clientes et de clients pour la SNCB et davantage de marchandises sur les rails, dit davantage de recettes et davantage de moyens pour la SNCB et Infrabel", commente Georges Gilkinet. "Avec le gouvernement fédéral, nous voulons mettre le train de demain sur les rails. L'augmentation du nombre de trains à partir du mois de décembre est un pas dans cette direction, mais il ne retire en rien l'obligation pour la SNCB d'améliorer à très court terme la ponctualité."