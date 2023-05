Le gouvernement veut que les prix du carburant "baissent plus vite"

La ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher a réitéré mardi ses appels aux distributeurs pour que les prix du carburant "baissent plus vite", et reflètent "au plus proche" le recul des cours internationaux du pétrole.

"Je l'ai dit aux ditributeurs de carburants: le prix à la pompe doit refléter au plus proche celui sur les marchés internatinaux du pétrole, qui sont aujourd’hui à la baisse", a notamment déclaré la ministre, interrogée par CNews.