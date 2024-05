Le groupe Liberty Steel "prêt à examiner toutes les options" pour ses usines

Le groupe sidérurgique Liberty Steel a entamé un examen stratégique de ses activités sidérurgiques à Liège, Dudelange au Luxembourg et Piombino en Italie, en réponse aux marques d'intérêt de plusieurs parties, a-t-il annoncé mercredi dans un communiqué. La banque d'investissement Jefferies LCC a été désignée pour superviser l'examen stratégique.

"Liberty Steel confirme qu'elle accueille favorablement l'intérêt d'entités internationales et qu'elle est disposée à examiner toutes les options", a ajouté l'entreprise sidérurgique, avant de vanter les qualités de ses actifs.

L'objectif principal de cette analyse est d'examiner les possibilités de partenariats stratégiques par le biais de contrats d'approvisionnement à long terme, de co-investissements et de désinvestissements.

"Ces actifs représentent des opportunités uniques sur certains des marchés les plus importants d'Europe et sont bien positionnés pour bénéficier des développements clés dans la région, tels que le nouveau mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (CBAM) et la transition vers l'acier vert", est-il indiqué dans le communiqué.

Le groupe basé au Royaume-Uni est en difficulté depuis que la banque britannique Greensill, son principal bailleur de fonds, a déposé le bilan en mars 2021.