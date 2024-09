Le maire de Grenoble défend son refus d'armer la police municipale

Le maire écologiste de Grenoble Eric Piolle, pris à partie par certains élus de droite après le meurtre d'un agent de la ville, a vivement défendu mardi sa politique sécuritaire et son refus d'armer les policiers municipaux.

Quant aux caméras de vidéosurveillance, il y en a 118 à Grenoble, et notamment sur les lieux du crime, a-t-il souligné, tout en reconnaissant ses réserves face à leur usage. "Nous ne pensons pas que mettre une caméra derrière chaque citoyen fera avancer les choses".

Face à ces critiques, l'écologiste a tenu sa ligne : "En tant qu'employeur, je considère qu'armer d'armes à feu notre police municipale, c'est les exposer à la fois à des missions qui ne sont pas les leurs, et à des risques que je ne suis pas prêt à prendre pour eux."

"Éric Piolle est un maire qui n'est pas sécuritaire et autoritaire, il ne parle que de prévention", avait jugé lundi le maire de Nice Christian Estrosi (Horizons) sur RMC. "La mairie de Grenoble refuse que la police municipale soit armée" et "la vidéosurveillance", avait ajouté sur Europe 1 l'ex-ministre Brice Hortefeux (LR), en dénonçant un "aveuglement idéologique".

"On a vu la fachosphère et Estrosi qui raconte n'importe quoi", a commenté l'intéressé, en annonçant son intention de "saisir l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom)" contre son homologue des Alpes-Maritimes, qu'il a accusé de n'avoir "aucune pudeur".