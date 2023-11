Le médiateur de l'aéroport de Bruxelles-National porte plainte pour des menaces de mort

Le médiateur de l'aéroport de Bruxelles-National Philippe Touwaide a annoncé mercredi le dépôt d'une plainte contre les auteurs de fausses plaintes et de menaces de mort à son encontre.

Il dénonce une "campagne de diffamation, de menaces et de harcèlement", à travers "400 fausses plaintes". Le médiateur estime que ces plaintes ne sont pas réelles car "les noms ne correspondent pas aux adresses postales et les adresses e-mail sont inexistantes lorsque des réponses sont adressées".

Philippe Touwaide confirme qu'il déposera plainte avec constitution de protection civile contre les auteurs de ces messages. Il ajoute avoir pris des mesures de protection au vu des menaces proférées.

Il précise enfin qu'il n'est pas responsable des décisions autour des vols à Brussels Airport : "La mission du médiateur fédéral est de répondre de façon objective et transparente aux réclamations et de diffuser des informations sur les trajectoires des avions, l'organisation des vols et la manière dont les avions évoluent dans l'espace aérien. Mais il n'intervient pas" à ce sujet, a-t-il conclu.