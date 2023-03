Le nombre de faillites en 2023 se rapproche du niveau d'avant-crise

En janvier et février, 1.643 entreprises ont fait faillite en Belgique, une hausse de 12% par rapport au deux premiers mois de 2022. Ce total se rapproche du niveau observé en 2019 lorsque 1.927 faillites avaient été prononcées. La situation n'est cependant pas identique dans les trois Régions. Si la Flandre et la Wallonie ont enregistré en 2023 un nombre quasi similaire à celui de 2019, Bruxelles, avec 207 faillites en ce début d'année, demeure encore en fort recul par rapport à 2022 (306) et à 2019 (484), selon les données du bureau d'informations commerciales GraydonCreditsafe.