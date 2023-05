Le Pentagone commande 126 chasseurs F-35 à Lockheed Martin, dont quatre pour la Belgique

Il s'agit d'une modification d'un contrat déjà accordé en début d'année à Lockheed Martin Corp. et qui portait sur la fabrication de jusqu'à 398 avions de combat de cinquième génération F-35 issus des lots de production 15 et 16, avec une option pour le lot 1, pour un montant d'environ trente milliards de dollars.

Le contrat attribué vendredi, selon un communiqué du Pentagone, porte sur 81 avions F-35A (la version à décollages et atterrissages conventionnels): 43 pour l'U.S. Air Force, huit pour la Finlande, sept pour l'Italie, six pour les pays-Bas, six pour la Pologne, quatre pour le Japon, quatre pour la Belgique et trois pour le Danemark), 26 F-35B (à décollages et atterrissages verticaux): quinze pour le corps des Marines américains, sept pour le Royaume-Uni, deux pour l'Italie et deux pour le Japon et 19 F-35C (destinés à opérer depuis des porte-avions): treize pour l'US Navy et six pour l'US Marine Corps.