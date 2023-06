Le Pentagone va interrompre les livraisons de F-35 en raison de problèmes logiciels

La validation de la mise à jour TR-3, qui comprend une série d'améliorations visant à doter le F-35 de meilleurs écrans, une mémoire d'ordinateur plus importante et une meilleure puissance de traitement - était initialement prévue en avril dernier. Cette amélioration est nécessaire pour alimenter les capacités du futur Block 4 du F-35 et permettre à l'avion d'emporter davantage d'armes de précision à longue portée, d'améliorer ses capacités en termes de guerre électronique et de fournir une meilleure reconnaissance des cibles.

Le calendrier de validation de la configuration TR-3 a considérablement glissé dans le temps et l'agence du Pentagone qui gère le programme F-35, le "Joint Program Office" (JPO) s'attend maintenant à ce qu'elle soit prête au plus tôt en décembre - et peut-être aussi tard qu'en avril 2024, avec un an de retard sur le calendrier initial.