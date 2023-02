Le président de la Banque mondiale, David Malpass, démissionne

Le président de la Banque mondiale, David Malpass, a annoncé mercredi qu'il quitterait son poste d'ici le 30 juin, avec un an d'avance, en pleine réforme de l'institution, et au moment où celle-ci est pressée d'en faire plus sur la question climatique.

"Le président du Groupe Banque mondiale, David Malpass, a informé aujourd'hui le Conseil des administrateurs de son intention de quitter ses fonctions d'ici (...) le 30 juin", a annoncé l'institution de Washington dans un communiqué.

David Malpass, 66 ans, est le 13e président de la Banque mondiale. Proposé par Donald Trump, cet Américain en avait pris les rênes en avril 2019, pour une durée de cinq ans.

"Pendant (son) mandat, il s'est concentré sur la recherche de politiques plus fortes pour augmenter la croissance économique, réduire la pauvreté, améliorer le niveau de vie et réduire le fardeau de la dette publique", a indiqué la Banque mondiale dans son communiqué.

Les raisons de sa démission, près d'un an avant la fin de son mandat, n'ont pas été précisées. Le groupe Banque mondiale "est fondamentalement solide, financièrement viable et bien placé pour accroître son impact sur le développement face aux crises mondiales urgentes", a déclaré M. Malpass, cité dans le communiqué, y voyant "une opportunité pour une transition de direction en douceur".

"Alors que je poursuis de nouveaux défis, je tiens à remercier tout notre personnel et nos conseils d'administration", a-t-il également souligné dans une note envoyée aux équipes de la Banque mondiale, et que l'AFP a pu consulter. - Climat - David Malpass s'est récemment trouvé sous le feu des critiques, après avoir été accusé par l'ancien vice-président américain, Al Gore, d'être climatosceptique et de n'avoir pas su renforcer le financement de projets climatiques dans les pays en développement. Lors d'une table ronde organisée par le New York Times le lendemain, David Malpass avait refusé à trois reprises de dire s'il reconnaissait le rôle des énergies fossiles dans le réchauffement climatique. "Je ne suis pas scientifique", avait-il fini par déclarer, pressé par le public. Or, de nombreux pays membres de la Banque mondiale poussent pour que l'institution soit moteur en matière, notamment, de changement climatique.