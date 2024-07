Le prix du lait payé aux agriculteurs couvre 88% de ses coûts de production

Sur les cinq dernières années dans l'UE, le prix du lait payé aux agriculteurs ne couvrait en moyenne que 88% des coûts de production, révèle l'European Milk Board (EMB) lundi, sur base de chiffres du Bureau allemand pour la sociologie agricole et l'agriculture (BAL). L'organisation réclame une nouvelle méthode de calcul qui garantit la transparence des coûts et des prix.

"Depuis 2017, il apparaît clairement que le grand déséquilibre entre coûts de production et prix non rémunérateurs constitue l'amer quotidien des agriculteurs", écrit l'EMB. Sur les dernières années, les coûts non couverts vont de -22% (en 2018) à -6% en 2023. Seule l'année 2022 (+1%) fait figure d'exception.

"L'explosion des intrants et moyens de production depuis 2020, en particulier pour l'engrais, le fourrage et l'énergie, surpasse et absorbe l'augmentation des recettes découlant de la hausse des prix du lait", selon le BAL.