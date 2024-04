Le secteur agricole se mobilise contre un projet d'agrivoltaïsme à Aiseau-Presles

Le Réseau de soutien à l'agriculture paysanne (Résap) et la Fédération unie de groupements d'éleveurs et d'agriculteurs (Fugea) ont manifesté jeudi matin devant les cabinets des ministres de l'Agriculture, Willy Borsus, et de l'Environnement, de la Nature et de la Ruralité, Céline Tellier, à Namur. La délégation s'est mobilisée pour obtenir le refus d'un projet d'agrivoltaïsme, une technique qui associe l'exploitation agricole et la production d'électricité photovoltaïque, à Aiseau-Presles, dans la province de Hainaut.