Le service Gemini Live de Google désormais disponible en français

Mi-août, Google avait présenté Gemini Live, qui permet aux utilisateurs d'avoir des conversations fluides et naturelles avec Gemini en anglais. À partir d'aujourd'hui et au cours des prochaines semaines, le géant américain de l'internet étendra le service au français sur les téléphones Android, puis progressivement à plus de 40 autres langues. Il prévoit "d'atteindre 100% des utilisateurs néerlandophones dans les semaines à venir".

Gemini Live permet de mener une conversation comme si l'on discutait avec un ami. On peut lancer des idées, explorer de nouveaux sujets ou même s'entraîner en vue d'une présentation importante, énumère Google. Le service "est capable de suivre vos conversations pour vous permettre de les interrompre, de changer de direction ou d'approfondir un sujet particulier".

Plusieurs applications supplémentaires, telles que Calendrier, Tâches ou Notes Keep seront par ailleurs connectées à Gemini en français dans les prochaines semaines, à l'image de ce qui existe déjà pour Gmail, Maps et YouTube. L'assistant intelligent pourra, de la sorte, rassembler ce dont l'utilisateur a besoin dans d'autres applications et services pour l'aider à accomplir ses tâches plus facilement et plus rapidement.