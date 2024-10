Le Sinutab et les produits similaires soumis à une prescription, les ventes explosent

Le grossiste-distributeur Febelco a constaté une augmentation des ventes de Sinutab et de produits similaires jusqu'à six fois les volumes habituels, annonce-t-il vendredi. Ce constat intervient alors que l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) a annoncé le 30 septembre qu'elle conditionnera l'accès au Sinutab et aux médicaments similaires à la présentation d'une prescription médicale à partir du 1er novembre 2024.